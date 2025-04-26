بعد الخسارة من نيوكاسل.. إبسويتش ثالث الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت، 26 أبريل 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

إبسويتش تاون

هبط إبسويتش تاون إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد الخسارة من نيوكاسل بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب سان جيمس بارك بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف رصيد إبسويتش تاون عند النقطة 21 في المركز 18 بفارق 15 نقطة عن وست هام صاحب المركز 17.

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وضمن إبسويتش تاون هبوطه لدوري الدرجة الثانية ليرافق ليستر سيتي وساوثامبتون.

وارتفع رصيد نيوكاسل عند النقطة 62 في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

إبسويتش خاض معظم المباراة ناقص عدديا بعد طرد لاعبه بين جونسون في الدقيقة 37 عقب حصوله على إنذارين.

وتقدم نيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة 49 من الشوط الأول عن طريق أليسكاندر إيزاك من ركلة جزاء.

وأضاف دان بيرن الهدف الثاني في الدقيقة 56 برأسية مستغلا عرضية من كيران تريبيير.

واختتم ويليام أوسولا ثلاثية نيوكاسل برأسية أخرى عقب ركنية نفذها تريبيير.

وسيلعب نيوكاسل مباراته المقبلة ضد برايتون يوم الأحد المقبل 4 مايو، بينما يلتقي إبسويتش مع إيفرتون يوم السبت.

نيوكاسل إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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