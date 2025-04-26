تسديدة جاكسون تمنح تشيلسي فوزا صعبا على إيفرتون
السبت، 26 أبريل 2025 - 16:39
كتب : FilGoal
حقق تشيلسي الفوز على إيفرتون بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الوحيد في المباراة.
الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 60 في المركز الرابع بفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز السادس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وتوقف رصيد إيفرتون عند النقطة 38 في المركز الـ 13.
نيكولاس جاكسون سجل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
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وسجلا جاكسون هدفا آخر في الشوط الثاني ولكنه لم يحتسب لوجوده بوضعية تسلل.
وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة في الدوري ضد ليفربول يوم الأحد المقبل 4 مايو، بينما يلتقي إيفرتون مع إبسويتش تاون يوم السبت.
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