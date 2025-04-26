راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد بشلونة.. ولم يتعافى بالكامل

السبت، 26 أبريل 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

كشفت إذاعة راديو ماركا الإسبانية عن عدم تعافي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من الإصابة بشكل كامل حتى الآن.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب لا كارتوخا بنهائي كأس ملك إسبانيا.

وفقا للإذاعة فإن من المرجح عدم مشاركة مبابي بشكل أساسي في المباراة.

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وأشار راديو ماركا إلى أن مبابي لم يتعافى من الإصابة التي لحقت به بالكاحل بشكل نهائي حتى الآن.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مواجهة ريال مدريد ضد أرسنال بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد مبابي بالقائمة التي ستشارك في المباراة بشكل طبيعي.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 بجمع مباراتين الذهاب والإياب.

وستتكرر مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد بعد أسبوعين، يوم 11 مايو القادم في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني والتي يعني فوز برشلونة بها اقترابه من التتويج قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي للدوري.

كيليان مبابي ريال مدريد برشلونة
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