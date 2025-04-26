مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا

شدد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب على أن جميع فرق المجموعة تلعب كرة قدم حديثة.

وتستعد مصر للمشاركة في بطولة إمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس العالم للشباب الذي سيقام في تشيلي.

وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لاعبونا في حالة تركيز ولديهم الرغبة في تحقيقة نتيجة مشرفة في بداية البطولة".

وتابع "الكرة الإفريقية تتطور بشكل كبير ولا يوجد فريق كبير أو صغير والبطولة صعبة وجميع المستويات متقاربة وبالنهاية كرة القدم لا تؤمن إلا بالعطاء والجهد ولاعبينا يدركون ذلك".

وأضاف "الجهاز الفني تابع وشاهد كل المنتخبات الموجودة في المجموعه وجميعهم يلعبون كرة قدم حديثة ولديهم نفس الدوافع والطموحات المشروعة في المنافسة ولكننا واثقون في لاعبينا".

كما تحدث أحمد خالد كاباكا لاعب المنتخب خلال المؤتمر قائلا: "نتطلع للدفاع بقوة عن اسم الكرة المصرية في بطولة أمم إفريقيا خاصة وأنها تقام على أرضنا".

وأتم "سنقاتل من أجل الفوز في مواجهة جنوب إفريقيا لإسعاد الجماهير المصرية وأطالب الجماهير بالوقوف خلفنا ومساندتنا في مهمتنا".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة غدا الأحد على استاد القاهرة.