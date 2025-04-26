ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو

يرى خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أن فريقه يملك مستقبلا مشرقا رغم الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة مثيرة للغاية، تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس في تصريحات للصحفيين: "هناك الكثير من الأشياء للاحتفال رغم مرارة الهزيمة. فخور جدا بالفريق بأكمله، ليس فقط في نصف النهائي ولكن خلال الرحلة الطويلة التي قمنا بها معا هذا العام".

وأضاف "قبل أن نبدأ دور المجموعات، قلت إننا قادمون إلى دوري أبطال إفريقيا بنية النمو كمجموعة، ولم يكن لأحدنا خبرة في هذه المسابقة من قبل".

وتابع "لقد لعبنا بشكل رائع مع لاعبين شباب. لدينا لاعبين مهمين فقط أعمارهم 19 و20 عاما. المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو بايرتس"

وواصل "إنها مجموعة شابة، فريق طموح، والآن مع خبرة سنة أخرى في مسابقة مثل دوري أبطال إفريقيا، هناك الكثير من الأشياء التي يجب الاحتفال بها".

وأتم "الآن نحن حزينونون، لسنا سعداء. لكن المستقبل يبدو جميلا بالنسبة للنادي".

هزيمة أورلاندو أمام بيراميدز في إياب نصف النهائي هي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الفريق خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن خوسيه ريفيرو أعلن في وقت سابق نيته الرحيل عن أورلاندو بايرتس بنهاية الموسم الحالي.