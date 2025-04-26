مؤتمر يوريتشيتش: لم أصدق الوصول للنهائي بهذه الطريقة.. ولم أعلم بهزيمة الأهلي

السبت، 26 أبريل 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يوريتشيتش - بيراميدز

عبر كرونوسلاف يوريتشيتش المدير لـ بيراميدز عن سعادته بوصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وفي مباراة مثيرة للغاية، تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيناريو المباراة كان غريبا، ولو كان في بداية الموسم أخبرنا أحد أننا سنصل بهذه الطريقة لن أصدقه، مستوى فريقي تطور بشكل كبير".

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وأضاف "لم أكن أعلم بهزيمة الأهلي، وفريق أورلاندو قدم مباراة كبيرة جدا، لذلك لابد من الإشادة به".

وأكمل "مباراة نهائي دوري الأبطال على ملعبنا، أتمنى أن يتواجد 35 ألف متفرج في الاستاد، لأننا سنلعب باسم مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "فريقي صعد لنهائي إفريقيا لأنه يستحق ذلك، كما أن فريقي لا يحتاج لدعم، فقط قولوا لهم أنتم في نهائي إفريقيا".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في جنوب إفريقيا.

يعد بيراميدز هو الناجي الوحيد من فرق جنوب إفريقيا، إذ خسر الزمالك من ستيلينبوش في الكونفدرالية وودع البطولة.

وأيضا خرج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي.

وللمرة الأولى في تاريخه، يتمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة الكونفدرالية في 2020 وخسر من نهضة بركان.

وتعتبر هذه الهزيمة لأورلاندو هي الأولى له خلال مشواره في البطولة الموسم الحالي.

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