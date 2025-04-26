هاني سعيد: طلبنا تأجيل نهائي كأس مصر حتى قبل التأهل.. وخروج الأهلي خسارة لمصر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقفه من طلب تأجيل نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر له يوم 20 مايو، وذلك عقب التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "طلبنا التأجيل قبل أن نتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا أصلا لأننا سنلعب في الدوري يوم 17 مايو ولا يمكننا لعب نهائي بطولة يوم 20".

وأضاف "اليوم لن نفعل شيئا سوى الاحتفال بالتأهل وغدا سنرى ما يمكن فعله".

وعن خروج الأهلي من نصف النهائي أمام صنداونز قال: "كان يهمنا الفوز بمباراتنا وأن نكون طرفا يمثل مصر في النهائي".

واختتم "في النهاية عدم وجود الأهلي خسارة لمصر ولكن طالما هناك فريق مصري إن شاء الله سنقدم شيئا جيدا".

وتمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة أورلاندو بايرتس في دور نصف النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف في جنوب إفريقيا، بينما فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء العودة.

وعلى الجانب الآخر، وصل صنداونز إلى نهائي البطولة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة إياب نصف نهائي على استاد القاهرة.

واستفاد صنداونز من قاعدة الهدف خارج الأرض، إذ تعادل على ملعبه في جنوب إفريقيا ضد الأهلي دون أهداف.

وبهذا ضرب بيراميدز موعدا ناريا مع صنداونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب.

موعد مباراة بيراميدز ضد صنداونز

تقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.