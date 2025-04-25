دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 23:49

كتب : FilGoal

بيراميدز

تمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة أورلاندو بايرتس في دور نصف النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف في جنوب إفريقيا، بينما فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء العودة.

وعلى الجانب الآخر، وصل صنداونز إلى نهائي البطولة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة إياب نصف نهائي على استاد القاهرة.

واستفاد صنداونز من قاعدة الهدف خارج الأرض، إذ تعادل على ملعبه في جنوب إفريقيا ضد الأهلي دون أهداف.

وبهذا ضرب بيراميدز موعدا ناريا مع صنداونز في نهائي البطولة التي تلعب بنظام الذهاب والإياب.

موعد مباراة بيراميدز ضد صنداونز

تقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو المقبل في جنوب إفريقيا.

بينما تلعب مباراة الإياب يوم 1 يونيو القادم في مصر.

ومن المفترض أن يلعب بيراميدز يوم 20 مايو المقبل ضد الزمالك في نهائي كأس مصر.

بيراميدز صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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