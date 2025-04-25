الناجي الوحيد من جنوب إفريقيا.. بيراميدز إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه

في مباراة مثيرة للغاية، تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي (2) ورمضان صبحي.

بينما سجل ريليبوهيلي موفوكينج وموهاو نكوتا ثنائية أورلاندو بايرتس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في جنوب إفريقيا.

يعد بيراميدز هو الناجي الوحيد من فرق جنوب إفريقيا، إذ خسر الزمالك من ستيلينبوش في الكونفدرالية وودع البطولة.

وأيضا خرج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز الجنوب إفريقي.

وللمرة الأولى في تاريخه، يتمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة الكونفدرالية في 2020 وخسر من نهضة بركان.

وتعتبر هذه الهزيمة لأورلاندو هي الأولى له خلال مشواره في البطولة الموسم الحالي.

























































































































إحباط ثم أمل متأخر

تعرض بيراميدز لإحباط في الشوط الأول بعدما أهدر مصطفى فتحي فرصة هدف محقق في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وعلت الكرة المرمى.

وفي الدقيقة 41 تلقى بيراميدز الهدف الأول من موفوكينج بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبعث ماييلي الأمل في الدقيقة 44 بتسجيله التعادل بعد عرضية من مصطفى فتحي.

video:1

وتصدى حارس مرمى أورلاندو لتسديدة قوية من الشيبي في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة تعرض بيراميدز لإحباط مرة أخرى باستقباله هدف ثان في الدقيقة 52 من نكوتا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل رمضان صبحي في الدقيقة 56 وسجل التعادل بعد دقيقة واحدة فقط برأسية عقب عرضية من محمد الشيبي.

وأنقذ مدافع أورلاندو كرة على خط المرمى في الدقيقة 68 بعد رأسية من ماييلي.

وأحرز ماييلي الهدف القاتل في الدقيقة 85 بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لرأسية صديق أوجولا.

وتمكن بيراميدز من الحفاظ على فارق التأهل ليحقق تأهل تاريخي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.