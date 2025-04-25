ياسر إبراهيم يستنكر إهانة عائلته عقب خروج الأهلي أمام صنداونز

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - صنداونز

أبدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي استياءه من إهانات لفظية يتعرض لها في أعقاب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب إبراهيم عبر إنستجرام: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيغلط في أهلي.. اتقوا الله".

وسجل ياسر إبراهيم هدفا عكسيا تعادل به ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدقائق الأخيرة لمباراته أمام الأهلي.

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الهدف أدى إلى خروج الأهلي بسبب قاعدة الهدف الخارجي بعد التعادل 1-1 في القاهرة، و0-0 في جنوب إفريقيا.

وينتظر صنداونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.

ياسر إبراهيم الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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