ياسر إبراهيم يستنكر إهانة عائلته عقب خروج الأهلي أمام صنداونز

أبدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي استياءه من إهانات لفظية يتعرض لها في أعقاب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب إبراهيم عبر إنستجرام: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيغلط في أهلي.. اتقوا الله".

وسجل ياسر إبراهيم هدفا عكسيا تعادل به ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الدقائق الأخيرة لمباراته أمام الأهلي.

الهدف أدى إلى خروج الأهلي بسبب قاعدة الهدف الخارجي بعد التعادل 1-1 في القاهرة، و0-0 في جنوب إفريقيا.

وينتظر صنداونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.