سباق الهداف مشتعل بين الزملاء.. ماييلي يسجل هدفا في أورلاندو

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز هدفا في أورلاندو بايرتس.

ويواجه ماييلي غريمه أورلاندو بايرتس في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فيستون ماييلي هدف التعادل في الدقيقة 44 بعد عرضية من مصطفى فتحي.

وبهذا الهدف، وصل ماييلي إلى هدفه الرابع في دوري أبطال إفريقيا ويقلص الفارق مع زميله إبراهيم عادل.

وتمكن إبراهيم عادل من تسجيل 5 أهداف خلال مشواره في البطولة.

وانتهى لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، أحرز رمضان صبحي عقب دخوله بدقيقة واحدة برأسية قوية بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 57.

وشارك رمضان في 10 مباريات في البطولة مع بيراميدز وسجل هدفين وصنع 5 أهداف أي ساهم في 7 أهداف.

بيراميدز فيستون ماييلي رمضان صبحي
نرشح لكم
مؤتمر يوريتشيتش: لم أصدق الوصول للنهائي بهذه الطريقة.. ولم أعلم بهزيمة الأهلي سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للعمل في الأهلي هاني سعيد: طلبنا تأجيل نهائي كأس مصر حتى قبل التأهل.. وخروج الأهلي خسارة لمصر دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي الناجي الوحيد من جنوب إفريقيا.. بيراميدز إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه ياسر إبراهيم يستنكر إهانة عائلته عقب خروج الأهلي أمام صنداونز مؤتمر كاردوزو: الجمهور لم يؤثر علينا.. الخوف في القاهرة طبيعي ولكن مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي
أخر الأخبار
مؤتمر يوريتشيتش: لم أصدق الوصول للنهائي بهذه الطريقة.. ولم أعلم بهزيمة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم 2 ساعة | المحترفون
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للعمل في الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: طلبنا تأجيل نهائي كأس مصر حتى قبل التأهل.. وخروج الأهلي خسارة لمصر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم 3 ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو 3 ساعة | الدوري الإسباني
تيباس يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو: هذه ليست كرة قدم بل استيلاء على السلطة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير