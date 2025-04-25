سباق الهداف مشتعل بين الزملاء.. ماييلي يسجل هدفا في أورلاندو

سجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز هدفا في أورلاندو بايرتس.

ويواجه ماييلي غريمه أورلاندو بايرتس في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فيستون ماييلي هدف التعادل في الدقيقة 44 بعد عرضية من مصطفى فتحي.

وبهذا الهدف، وصل ماييلي إلى هدفه الرابع في دوري أبطال إفريقيا ويقلص الفارق مع زميله إبراهيم عادل.

وتمكن إبراهيم عادل من تسجيل 5 أهداف خلال مشواره في البطولة.

وانتهى لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، أحرز رمضان صبحي عقب دخوله بدقيقة واحدة برأسية قوية بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 57.

وشارك رمضان في 10 مباريات في البطولة مع بيراميدز وسجل هدفين وصنع 5 أهداف أي ساهم في 7 أهداف.

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