مؤتمر كاردوزو: الجمهور لم يؤثر علينا.. الخوف في القاهرة طبيعي ولكن

أبدى ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي سعادته بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وقال كارودوزو في المؤتمر الصحفي: "أعتذر عن الحضور متأخرا لأني كنت أحيي اللاعبين في الغرفة على التأهل. الجمهور ليس مؤثرا فمسيرتي كبيرة في التدريب وعلمت أني يمكنني حسم التأهل من القاهرة. الخوف طبيعي ولكن هذا لم يؤثر علينا".

وأضاف "لا يمكن الحكم على المدرب من النتيجة فقط بل من الأداء. فريق كبير مثل الأهلي أنهى الذهاب بالتعادل السلبي وكان يجب أن يلعب لأجل الفوز بطبيعة الحال. كانت لدينا فرص وأجريت العديد من التغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وعن الفرق بين النهائي مع الترجي والنهائي الحالي قال: "الأهلي والترجي وصنداونز أفضل فرق في إفريقيا. صفحة الماضي انطوت والآن كل تركيزي على الحاضر".

واختتم "كان هناك ثقة كبيرة بين اللاعبين وكانوا يثقون بي حتى لو اتهموني بالجنون. لم أرَ أسرتي منذ 5 أشهر لأجل هذه الثقة من الجميع".

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل في القاهرة 1-1، بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا.

وينتظر صنداونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.

بذلك تأهل كاردوزو إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بفريقين مختلفين، حيث خاض نهائي النسخة الماضية مع الترجي وخسره أمام الأهلي.

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 2016، حين توج به على حساب الزمالك.