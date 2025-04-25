مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 21:56

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - صنداونز - مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حزنه عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "خيبة أمل كبيرة. كان هدفنا أن نكتب التاريخ للأهلي ببلوغ النهائي ولكن فشلنا في ذلك بهدف عكسي سجلناه في أنفسنا".

وأضاف "تقدمنا في النتيجة وتحفظنا دفاعيا ولم نرغب في المغامرة".

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وأكمل "كنا نعرف أن 1-0 نتيجة خادعة. الهدف أتى متأخرا ولم يكن هناك ما يكفي من الوقت لتعديل النتيجة".

ورفض المنسق الإعلامي توجيه سؤالين لكولر، الأول: "هل كان كولر يفضل قضاء الصيف في سويسرا أم في أمريكا مع الأهلي؟" والثاني: "هل التعثر يعني الإقالة؟".

واختتم "السؤال عن التغييرات يتكرر كثيرا. كنا نلعب جيدا ولم يكن هناك سبب للتغيير المبكر. أنا أشاهد المباراة وأعرف متى أجري التبديل".

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل في القاهرة 1-1، بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا.

وينتظر صنداونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.

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