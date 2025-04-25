كاردوزو: دفاع الأهلي ضدنا مفاجأة.. وهذا سر التأهل من القاهرة

كشف ميجيل كاردوزو المدير الفني لـ صنداونز عن سر تأهل فريقه ضد الأهلي في القاهرة.

وتعادل صنداونز مع الأهلي بهدف لكل فريق في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتأهل لنهائي البطولة بعد التعادل دون أهداف على ملعبه.

وقال المدرب البرتغالي عبر بي إن سبورتس: "سر التأهل هو أننا كنا نثق بقدرتنا للمجيء إلى هنا ونتأهل، والثقة في جودة كل لاعب منذ بداية المباراة، وأيضا في إمكانية التسجيل حتى بعد الإحراز في مرمانا".

وأضاف "أتفهم أن الأهلي كان حذرا لكن كانت مفاجأة أنه دافع بهذه الطريقة، كنا نعرف أننا نستطيع التسجيل، كان علينا تصحيح الأمور في الشوط الثاني".

وأكمل "كان علينا أن نكون أكثر شراسة خاصة في الخط الأمامي، نحترم الأهلي، لكن نستحق التأهل".

وتابع "لبالنسبة لي أشعر بالفخر بأنني رفقة طاقمي نصل إلى نهائيين متتاليين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريقين مختلفين".

وواصل "أعتذر عن الحضور متأخرا لأني كنت أحيي اللاعبين في الغرفة على التأهل. الجمهور ليس مؤثرا فمسيرتي كبيرة في التدريب وعلمت أني يمكنني حسم التأهل من القاهرة. الخوف طبيعي ولكن هذا لم يؤثر علينا".

وشدد "لا يمكن الحكم على المدرب من النتيجة فقط بل من الأداء. فريق كبير مثل الأهلي أنهى الذهاب بالتعادل السلبي وكان يجب أن يلعب لأجل الفوز بطبيعة الحال".

وأنهى حديثه قائلا: "كانت لدينا فرص وأجريت العديد من التغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية وهو ما حدث في الشوط الثاني".

2020 و2021 و2022 و2023 و2024، سلسلة توقفت اليوم بخروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وعدم تأهله لنهائي البطولة للمرة الأولى بعد 5 نهائيات متتالية.

صنداونز نفسه كان آخر من تمكن من اجتياز الأهلي في دور إقصائي لدوري الأبطال، في ربع نهائي 2019.