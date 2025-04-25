انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(2) أورلاندو.. تأهل تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل دون أهداف.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 85: جوووووووووووول فيستون ماييلي بعد متابعة الكرة من تصدي الحارس لرأسية صديق أوجولا.

ق 84: مقصية من صديق أوجولا يتصدى لها حارس مرمى أورلاندو.

ق 68: إنقاذ على خط المرمى من قبل مدافع أورلاندو بعد رأسية من ماييلي.

ق 57: جوووووووووووووول رمضان صبحي برأسية بعد عرضية رائعة من محمد الشيبي.

ق 52: هدف موهاو نكوتا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 49: تسديدة صاروخية من محمد الشيبي يتصدى لها حارس مرمى الفريق.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووووووووول فيستون ماييلي بعد عرضية من مصطفى فتحي.

ق 41: هدف عن طريق موفوكينج بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ق 10: تسديدة خطيرة يتصدى لها أحمد الشناوي.

ق 2: فرصة هدف محقق مبكر بعد تسديدة من مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء علت المرمى.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل