التألق الإفريقي مستمر.. طاهر محمد يصل للمساهمة الرابعة ضد صنداونز

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

سجل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي هدفا في شباك صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلاقي الأهلي منافسه صنداونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وأحرز طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 بعد تمريرة من إمام عاشور استقبلها طاهر في المساحة ثم سدد بقوة خارج منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة وسكنت الشباك.

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وساهم الجناح الأيمن في 10 أهداف خلال 14 مباراة لعبها الموسم الجاري إذ سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وشارك طاهر محمد طاهر في 7 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين وصنع 2 آخرين، ليستمر تألقه الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف في جنوب إفريقيا.

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