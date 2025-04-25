انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 18:58
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في بريتوريا.
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نهاية المباراة
ق 90 حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة بدلا من أحمد رضا ومحمد هاني
ق 88 هدف التعادل بالنيران الصديقة.. الكرة اصطدمت بياسر إبراهيم وسكنت مرمى الأهلي.. الهدف يحتسب لراينرز
ق 78 أكرم توفيق وأشرف بنشرقي بدلا من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر
ق 80 ديفاين لونجا وأرثر ساليس بدلا من موسى ليبوسا وأوبري موديبا
ق74 إكرام راينرز بدلا وبيتر شالويلي بدلا من لوكاس ريبيرو وتشريك ماثيوز
ق 69 لا ركلة جزاء.. وإنذار لمحمد شوقي بعد الاعتراض
ق 66 الحكم سيذهب لشاشة الفيديو
ق 65 ثيمبا زواني بدلا من جايدن آدامز
ق 63 صنداونز يطالب بركلة جزاء بعد سقوط في لعبة مشتركة مع أشرف داري.. الحكم ينتظر قرار الفيديو
ق 62 عودة ربيعة إلى أرض الملعب
ق 61 نزول وسام أبو علي بدلا من جراديشار
ق 60 إصابة جراديشار وخروجه على نقالة
ق 58 إصابة رامي ربيعة
ق 51 لوكاس ريبيرو يراوغ ببراعة ويسدد كرة خطيرة ولكن فوق العارضة
استراحة
ق 33 إمام عاشور يسدد ولكن رونوين ويليامز يتصدى
ق 24 جووووول طاهر محمد طاهر يسجل الأول بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد تمريرة من إمام عاشور
ق 22 جراديشار يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات علت المرمى.
ق 13 مروان عطية يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 6 ريبيرو يسدد ولكن بجوار قائم الشناوي
بداية المباراة