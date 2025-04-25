قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وميندي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة غريمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

وعاد كيليان مبابي إلى قائمة الفريق مرة أخرى عقب استبعاده من مباراة خيتافي الماضية لعدم الجاهزية بعد عودته من الإصابة بوقت قليل.

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وأيضا انضم فيرلاند ميندي بعد تعافيه من الإصابة.

وتم استبعاد إدواردو كامافينجا بعد إصابته وانتهاء موسمه.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - فران جونزاليس - أندري لونين.

الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - كيليان مبابي.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 بجمع مباراتين الذهاب والإياب.

وستتكرر مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد بعد أسبوعين، يوم 11 مايو القادم في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني والتي يعني فوز برشلونة بها اقترابه من التتويج قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي للدوري.

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