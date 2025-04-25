تشكيل الأهلي - تعديل كولر الوحيد على مقاعد البدلاء أمام صنداونز

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - جراديشار

حافظ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على نفس تشكيل مباراة الذهاب أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وذلك قبل انطلاق إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستمر الأهلي في اللعب بخماسي دفاعي، بنفس الأسماء التي عادت من جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

أما الاختلاف الوحيد فهو على مقاعد البدلاء، بعودة المهاجم وسام أبو علي، بدلا من أحمد نبيل كوكا.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيتس جراديشار

البدلاء: مصطفى شوبير - عمر كمال - أكرم توفيق - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - وسام أبو علي

وينطلق الإياب في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

على الجانب الآخر ينتظر الفائز من هذه المواجهة، الفائز بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وانتهى الذهاب بالتعادل السلبي أيضا في جنوب إفريقيا، بينما ينطلق الإياب في التاسعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

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