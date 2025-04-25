مؤتمر جوارديولا: تعلمنا الدرس والموسم المقبل سيكون أفضل

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيظهر في الموسم المقبل بشكل أفضل من الموسم الحالي.

ويستعد مانشتسر سيتي لمواجهة نوتينجهام فورتس مساء الأحد ضمن نصف نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي "لقد استعدنا روح الفريق. الموسم القادم سيكون أفضل بعدما تعلم الجميع الدرس".

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وأضاف "أعتقد أننا سننافس على الدوري في الموسم القادم وسنقدم شكل أفضل مما فعلناه هذا الموسم".

وشدد "هالاند يتحسن من إصابته وبكل تأكيد هو عنصر لا غنى عنه في الفريق، ومتأكد أنه يرغب أكثر من أي شخص آخر في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأجاب "مشاركة رودري حال التأهل لنهائي كأس الاتحاد؟ سيقرر الأطباء ذلك، لا يبدو الأمر مرجحا ولكنه غير مستبعد".

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم الدولي المصري عمر مرموش.

وانضم مرموش إلى سيتي في منتصف الموسم قادما من آينتراخت فرانكفورت وسرعان ما تألق مع الفريق السماوي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 16 مباراة، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.

مانشستر سيتي جوارديولا عمر مرموش
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