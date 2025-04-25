تقرير: إنتر وروما يتصارعان على هداف الدوري الهولندي

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 14:14

كتب : FilGoal

سيم ستاين - تفينتي الهولندي

دخل إنتر وروما في سباق من أجل التعاقد مع سيم ستاين لاعب تفينتي بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر ستاين قائمة هدافي الدوري الهولندي بالموسم الحالي.

وبحسب صحيفة تيلجراف الهولندية، فإن إنتر وروما يتصارعان على ضم سيم ستاين لاعب تفينتي وهداف الدوري الهولندي.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي.. إنتر ميامي يسقط أمام فانكوفر بهدفين في نصف نهائي أبطال كونكاكاف حلم غائب منذ 21 عاما.. ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في شباك إنتر قد يحسم في مباراة فاصلة.. ماذا يحتاج إنتر ونابولي للتتويج بالدوري والمباريات المتبقية سباق الصدارة مع نابولي يشتعل.. إنتر يخسر من بولونيا في الوقت القاتل

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فينورد أيضا مهتم بشدة بضم ستاين لكن اللاعب يفضل الانتقال خارج الدوري الهولندي.

لاعب الوسط الشاب يملك شرطا جزائيا في عقده مع تفينتي يبلغ 10 ملايين يورو فقط.

ستاين صاحب الـ 23 عاما سجل هذا الموسم 23 هدف و صنع 5 في 28 مباراة في الدوري.

إنتر روما
نرشح لكم
بعد بكاء الحكم.. ريال مدريد يلغي المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو مؤتمر فليك: هدفنا التتويج بالثلاثية.. ولا أتفق مع ضغط ريال مدريد على الحكام قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وميندي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا مؤتمر جوارديولا: تعلمنا الدرس والموسم المقبل سيكون أفضل تقرير: ليدز يونايتد يدرس التعاقد مع مورينيو لتجنب الهبوط فالفيردي: لدينا فرصة جيدة للثأر من برشلونة في نهائي الكأس بعد هجوم ريال مدريد.. حكم نهائي كأس إسبانيا باكيا: أخبروا ابني بأني لص مؤتمر سلوت: مازلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج.. ولن يفرض عليّ أحدًا عدم مشاركة نونيز
أخر الأخبار
صنداونز مجددا.. الأهلي خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في 6 سنوات 23 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نيس - محمد عبد المنعم أساسي أمام باريس سان جيرمان 25 دقيقة | المحترفون
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0)-(1) أورلاندو.. هدف موفوكينج 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
"عودة عواد وجابر".. مدرب الزمالك يعدد مكاسب ودية بهتيم ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد أورلاندو دون تعديلات ساعة | الكرة الإفريقية
بعد بكاء الحكم.. ريال مدريد يلغي المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
التألق الإفريقي مستمر.. طاهر محمد يصل للمساهمة الرابعة ضد صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فليك: هدفنا التتويج بالثلاثية.. ولا أتفق مع ضغط ريال مدريد على الحكام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم