تقرير: إنتر وروما يتصارعان على هداف الدوري الهولندي

دخل إنتر وروما في سباق من أجل التعاقد مع سيم ستاين لاعب تفينتي بداية من الموسم المقبل.

ويتصدر ستاين قائمة هدافي الدوري الهولندي بالموسم الحالي.

وبحسب صحيفة تيلجراف الهولندية، فإن إنتر وروما يتصارعان على ضم سيم ستاين لاعب تفينتي وهداف الدوري الهولندي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فينورد أيضا مهتم بشدة بضم ستاين لكن اللاعب يفضل الانتقال خارج الدوري الهولندي.

لاعب الوسط الشاب يملك شرطا جزائيا في عقده مع تفينتي يبلغ 10 ملايين يورو فقط.

ستاين صاحب الـ 23 عاما سجل هذا الموسم 23 هدف و صنع 5 في 28 مباراة في الدوري.