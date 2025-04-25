تقرير: إنتر وروما يتصارعان على هداف الدوري الهولندي
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 14:14
كتب : FilGoal
دخل إنتر وروما في سباق من أجل التعاقد مع سيم ستاين لاعب تفينتي بداية من الموسم المقبل.
ويتصدر ستاين قائمة هدافي الدوري الهولندي بالموسم الحالي.
وبحسب صحيفة تيلجراف الهولندية، فإن إنتر وروما يتصارعان على ضم سيم ستاين لاعب تفينتي وهداف الدوري الهولندي.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن فينورد أيضا مهتم بشدة بضم ستاين لكن اللاعب يفضل الانتقال خارج الدوري الهولندي.
لاعب الوسط الشاب يملك شرطا جزائيا في عقده مع تفينتي يبلغ 10 ملايين يورو فقط.
ستاين صاحب الـ 23 عاما سجل هذا الموسم 23 هدف و صنع 5 في 28 مباراة في الدوري.
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