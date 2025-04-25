مدرب أورلاندو: هناك فارق بين مواجهتي الأهلي وبيراميدز.. والتعادل يضعنا في موقف مميز

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو - أورلاندو بايرتس

رفض خوسيه ريفيرو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المقارنة بين مواجهة فريقه أمام الأهلي في دور المجموعات، ومواجهته أمام بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي في إياب نصف النهائي.

وتعادل أورلاندو سلبيا في ذهاب نصف نهائي الأبطال أمام بيراميدز.

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وأوضح ريفيرو في تصريحات عبر صحيفة SABC Sport الجنوب إفريقية: "هناك فارق كبير بين الفوز أمام الأهلي هنا في القاهرة 2-1 في دور المجموعات، ومباراة الليلة أمام بيراميدز في نصف نهائي دوري الأبطال."

وأكمل "في هذه المرحلة من المسابقة يتغير كل شيء، عندما جئنا إلى القاهرة في منتصف يناير لمواجهة الأهلي مع تأهلنا سويا للدور التالي، وكانت المنافسة على المركز الأول في المجموعة، وهذه قصة مختلفة تمام لكلا الفريقين".

وتعادل أورلاندو سلبيا أمام الأهلي في جنوب إفريقيا قبل الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة، ليضمن صدارة المجموعة.

وأضاف عن مواجهة بيراميدز "نحن في وضع مميز بعد بقاء كل شيء مفتوح نتيجة التعادل السلبي 0-0 في الذهاب"

وعن عدم تلقيه أي خسارة هذا الموسم، أوضح مدرب أورلاندو: "بفضل العمل الدؤوب الذي بذلناه منذ اليوم الأول، منذ أن بدأنا فترة ما قبل الموسم معًا، نتحدى أنفسنا لنُقدم أداءً أفضل من الموسم الماضي الذي لم نتمكن فيه حتى من التأهل إلى دور المجموعات، وأعتقد أننا هذه المرة كنا مُلتزمين حقًا وتمكنا من تقديم أداء جيد منذ اليوم الأول".

وأتم "نحن نُضيف فصولًا جديدةً إلى قصتنا في هذه البطولة. قصةٌ رائعةٌ حتى الآن، ونحاول أن نُقدم كل مباراةٍ على أكمل وجه".

أوطاح أورلاندو بمولودية الجزائر في الدور ربع النهائي بعد الفوز في الجزائر بهدف نظيف، والحفاظ على التعادل السلبي في جنوب إفريقيا ليضمن مقعده في نصف النهائي.

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