مؤتمر سلوت: مازلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج.. ولن يفرض عليّ أحدًا عدم مشاركة نونيز

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن صعوبة مواجهة توتنام هوتسبير في الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول متصدر ترتيب بريميرليج إلى نقطة وحيدة للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه، بعد تعادل ملحقه أرسنال أمام كريستال بالاس 2-2 يوم الأربعاء.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام: "لا يزال أمامنا مهمة صعبة، وهي الحصول على نقطة واحدة، وهذا ما نعرفه ونأمل أن يعرفه جمهورنا أيضًا. إنهم يدعموننا بأفضل شكل ممكن، كما فعلوا طوال الموسم، ويدركون أننا ما زلنا بحاجة لنقطة".

ويستضيف ليفربول على ملعبه منافسه توتنام في تمام السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.

وعن احتمالية التتويج، رد سلوت: "قد أتأخر عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة إذا حسمنا اللقب، إنها مسؤولية كبيرة لأننا ندرك أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في زمن كورونا".

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي موسم 2019 - 2020 بعد غياب 30 عاما، ولكن لم يتمكن من الاحتفال مع الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكمل ""الأمر الوحيد هو أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، رأيت الأسبوع الماضي مدى صعوبة الفوز في مباراة ضد فريق كان على وشك الهبوط. أنا أيضًا لا أبالغ في حماسي، لقد واجهنا توتنام ثلاث مرات هذا الموسم، لذا ندرك مدى صعوبة الفوز عليهم".

وحقق ليفربول الفوز على حساب توتنام في الدور الأول بنتيجة 6-3.

وتواجه الفريقان في نصف نهائي كأس الرابطة، نجح سبيرز في الفوز على ملعبه 1-0، قبل أن يرد صلاح ورفاقه النتيجة في الإياب بالفوز برباعية نظيفة.

وعن كون أرني سلوت أول مدرب هولندي يتوج بالدوري الإنجليزي حال فوز ليفربول به، رد: "أتلقى هذه الأسئلة، إنها تخطر ببالي بالطبع، لكنها آخر ما أفكر فيه كمدرب في هذه اللحظة".

وردا على ما يتردد عن فوز ليفربول باللقب في عام ضعيف للدوري الإنجليزي: "لكل شخص رأيه.. نجد إثارة المنافسة على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، برأيي إنها بطولة صعبة للغاية، لا توجد مباريات سهلة"

وبسؤاله في المؤتمر الصحفي عن أن مشاركة داروين نونيز في مباراته رقم 50 بقميص ليفربول سيضطر الريدز لدفع 5 ملايين يورو لبنفيكا، رد سلوت معلقا: "بالنسبة لي من المهم العمل في بيئة رائعة وهذا ما أتمتع به مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي، وآخر ما أتوقع أن يفعله أن يقول لي إذا أشركت هذا اللاعب فسيكلفنا هذه التكلفة."

ينتظر نادي بنفيكا الحصول على 5 ملايين يورو من ليفربول حالة مشاركة داروين وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين الذي يعود لصيف 2022، حسبما كشفت جريدة أبولا البرتغالية

نونيز شارك كأساسي حتى الآن في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وسيتعين على ليفربول دفع 5 ملايين يورو إضافية لبنفيكا كإضافات عندما يبدأ اللاعب الأوروجواياني مباراته الـ50 في الدوري الإنجليزي.

ولم ينل نونيز ثقة أرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في معظم فترات الموسم.

وشارك نونيز في 42 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، وكان معظمها كبديل.

وسجل الدولي الأورجوياني 7 أهداف وصنع 7.