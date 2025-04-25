مدرب صنداونز: ارتكبت خطأ في الذهاب.. ونأمل أن نتمكن من إسكات جماهير الأهلي

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو - الترجي

اعتذر البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لماميلودي صنداونز عن التصريحات التي أطلقها قبل مباراة الذهاب أمام الأهلي عن قلة الحضور الجماهيري.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي سلبيا دون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كاردوزو في تصريحات لصحيفة SABC Sport الجنوب إفريقية: "إشارتي في مباراة الذهاب إلى انخفاض الحضور الجماهيري في ملعب لوفتس فيرسفيلد كانت مبنية على ملاحظة قبل انطلاق المباراة، واعتذر عن ذلك".

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وأكمل "عندما دخلت إلى الملعب بعد ذلك ونظرت إلى المدرجات كان من الواضح أن الملعب أصبح ممتلئا، وارتكتب خطأ في معالجة هذا الأمر عندما دخلت الملعب لأنه لم يكن ممتلئا في البداية، ولكن بعد ذلك امتلأ".

وأضاف "من دواعي سرور اللعب في ملاعب كهذه كما هو الحال في تونس، وكما نجده في كل مكان نلعب في دوري أبطال إفريقيا."

وتولى كاردوزو المسؤولية الفنية لفريق صنداونز ديسمبر الماضي خلفا لـ مانكوبا منجيثي بعد تعادل الفريق أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقاد كاردوزو فريق الترجي التونسي الماضي ونجح في قيادته للمباراة النهائية وتخطي صنداونز قبل الخسارة أمام الأهلي في النهائي.

وعن مواجهة الإياب، رد المدرب البرتغالي "لن نتأثر بدعم جماهير الأهلي وامتلاء استاد القاهرة بأنصاره، لعبت هنا أيضا العام الماضي وكان الملعب ممتلئا واستمتعنا كثيرًا".

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع "لا نشعر بالنقص لامتلاء الملعب، وإنما نشعر بالقوة، ونأمل أن نتمكن من إسكات الجماهير، وإلا سيطلقون علينا صيحات الاستهجان والصافرات، وهذا معناه أننا نبلي حسنا في المباراة".

وأتم "سنلعب بحماس كبير دون أي خوف من الجماهير ، الأجواء هنا جيدة وإيجابية، ولا نجد أي عدوانية، لذا نشعر أنها ستكون تجربة رائعة".

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

في المقابل يستصيف بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس في النصف النهائي الآخر بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

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