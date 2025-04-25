تعافى في وقت قياسي.. عودة نجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات الأسبوع المقبل

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

هويلوند وماينو وجارناتشو وأماد ديالو يحتفلون بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، عن عودة أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد إلى التدريبات الأسبوع المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وكشف رومانو عبر تدوينه على حسابه عبر إكس: "رغم التوقعات الأولية بانتهاء الموسم بعد الإصابة، إلا أنه تعافى في وقت قياسي، وبالتالي سيكون أماد متاحًا للتدريبات بدءًا من الأسبوع المقبل."

وقد يعود ديالو للمشاركة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي ليمثل دفعة قوية للشياطين الحمر.

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وكان مانشستر يونايتد حقق عودة استثنائية أمام ليون بالفوز 5-4 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد التأخر في النتيجة 4-2 في الوقت الإضافي حتى الدقيقة 114.

ويأمل مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي لحجز مقعد في الموسم المقبل بدوري الأبطال، في ظل تراجع الفريق الكبير في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان ديالو تعرض لإصابة في أربطة الكاحل فبراير الماضي، وكان مقررًا أن يغيب لنهاية الموسم.

وسجل ديالو قبل إصابة 6 أهداف في الدوري الإنجليزي، وقدم 6 تمريرات حاسمة، كما ساهم في هدفين بمرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي.

ولم يسجل مانشستر يونايتد في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي وتلقى هزيمتين أمام ولفرهامبتون ونوتينجهام فورست.

ومدد ديالو تعاقده مع مانشستر يونايتد ليمتد حتى 2030 مع مضاعفة راتبه حيت يتقاضى صاحب الـ22 عاما، 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، معادلا رواتب راسموس هيولوند، وجرناتشو، وديوجو دالوت.

أماد ديالو مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي الدوري الإنجليزي
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