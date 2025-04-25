مواعيد مباريات اليوم - الأهلي وبيراميدز في نصف نهائي الأبطال.. ومواجهة صعبة لـ عبد المنعم

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 10:17

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - أكرم توفيق

يلتقي في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتبع المباراة، نصف النهائي الآخر، بين بيراميدز وضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

كما يواجه نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم منافسه بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

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وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا التي تقام في جدة، حيث يواجه الهلال السعودي منافسه جوانجو الصيني.

ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة بالضغط هنا

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × صنداونز.. الساعة 7 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 6

بيراميدز × أورلاندو بايرتس الساعة 9 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 6

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نيس الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 4

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × جوانجو الساعة 7:30 عبر قناة SSC Sport 1

دوري المحترفين المصري

وادي دجلة × المقاولون العرب الساعة 7 مساءً

الأهلي صنداونز بيراميدز مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة الأهلي نيس محمد عبد المنعم الهلال السعودي دوري أبطال إفريقيا
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