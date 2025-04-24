كرة طائرة - كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن رحيل البرازيلية ميلكا
الخميس، 24 أبريل 2025 - 22:32
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك رحيل البرازيلية ميلكا لوبيسكا عن فريق سيدات النادي للكرة الطائرة بعد نهاية تعاقدها.
وكانFilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى رحيل مليكا عن صفوف الزمالك بنهاية هذا الموسم. (طالع التفاصيل)
وكشف الزمالك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن رحيل مليكا وتمنى التوفيق لها في المرحلة المقبلة.
وتوجت ميلكا مع الزمالك هذا الموسم بلقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية.
ونجحت ميلكا خلال 3 مواسم التتويج بـ 5 بطولات مع الفريق الأبيض.
وحصدت ميلكا لقب بطولة إفريقيا 3 مرات على التوالي مقابل لقبين من كأس مصر.
وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.
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