مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل ميلكا محترفة الطائرة بعد نهاية تعاقدها
الخميس، 24 أبريل 2025 - 10:35
كتب : إبراهيم رمضان
رحلت البرازيلية ميلكا لوبيسكا عن فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة بعد نهاية الموسم الجاري.
وتوجت ميلكا هذا الموسم بلقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية.
وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "رحيل ميلكا عن فريق سيدات الطائرة يأتي بسبب نهاية تعاقدها".
وأوضح "كان هناك اتفاق بين الطرفين بأن يكون هذا الموسم هو الأخير".
واختتم المصدر تصريحاته "قضت ميلكا 3 مواسم مع فريق سيدات الطائرة، وقبل الموسم الجاري اتفقت على أن يكون الأخير لها هنا".
ونجح ميلكا خلال 3 مواسم التتويج بـ 5 بطولات مع الفريق الأبيض.
وحصدت ميلكا لقب بطولة إفريقيا 3 مرات على التوالي مقابل لقبين من كأس مصر.
وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.
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