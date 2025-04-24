كأس إفريقيا تحت 20 عاما - وصول منتخب المغرب للقاهرة للمشاركة في البطولة

الخميس، 24 أبريل 2025 - 21:47

كتب : محمد جمال

منتخب المغرب تحت 20 عاما

وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم الخميس بعثة المنتخب المغربي للشباب من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخبا.

وتأهل منتخب المغرب لنهائيات البطولة بنظامها الحالي للمرة السادسة.

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وتصدر منتخب المغرب تصفيات منطقة شمال أفريقيا التي استضافتها مدينة الإسماعيلية في نوفمبر الماضي.

وحصل منتخب المغرب على 10 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات: مصر وتونس وليبيا، فيما تعادل أمام الجزائر.

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وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

كأس إفريقيا تحت 20 عاما منتخب المغرب للشباب
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