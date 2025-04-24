مدافع يوكوهاما الياباني: لن نكون مذهولين باللعب ضد رونالدو

يثق كاتسويا ناجاتو مدافع يوكوهاما مارينوس الياباني في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد النصر السعودي.

ويلتقي فريق النصر نظيره يوكاهاما الياباني مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كاتسويا ناجاتو مدافع يوكوهاما مارينوس الياباني في مؤتمر صحفي: "مازلت أتذكر الإحباط الذي شعرت به بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين بالموسم الماضي، لكنني آمل أن نجعل هذا الإحباط حافزا لنا أمام النصر في ربع النهائي".

وأضاف "اللعب ضد رونالدو؟ سنواجه نجوما عالميين مشهورين، لكننا لن نكون مذهولين بهم، سنركز فقط على نقاط قوتنا".

ويضم النصر مجموعة من الأسماء الرنانة على غرار: كريستانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش، وجون دوران، وساديو ماني.

وأتم"مواجهات دوري أبطال آسيا قوية، ونحن سنواجه فرقا ربما تكون أقوى من الفرق التي قابلناها الموسم الماضي".

يذكر أن يوكوهوما مارينوس خسر لقب الموسم الماضي بعدما خسر في مجموع مباراتي النهائي على يد العين الإماراتي.