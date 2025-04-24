سيراميكا يكتسح بتروجت برباعية في ربع نهائي كأس العاصمة

الخميس، 24 أبريل 2025 - 21:22

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا -

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على حساب بتروجت برباعية مقابل هدف وحيد في ختام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) والتي أقيمت على استاد المقاولون العرب.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بهدفين سجلهما رجب نبيل في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف أحمد رمضان النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني قلص بتروجت النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء.

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وعاد سيراميكا ليسجل الهدف الثالث عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 77.

واختتم محمد شكري أهداف سيراميكا في الدقيقة 90+10 من ضربة جزاء.

وتقام مباراة الإياب يوم 21 مايو القادم.

وتأهل سيراميكا كليوباترا إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما احتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى.

وانتهت مباريات الذهاب من كأس عاصمة مصر بفوز إنبي على حرس الحدود بهدفين نظيفين، والبنك الأهلي على حساب مودرن سبورت بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل الإسماعيلي سلبيا أمام طلائع الجيش.

سيراميكا كليوباترا بتروجت كأس عاصمة مصر
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