أحمد الشناوي: علينا الحذر أمام أورلاندو.. وطموحنا تحقيق الثلاثية

الخميس، 24 أبريل 2025 - 20:31

كتب : عمرو نبيل

أحمد الشناوي - بيراميدز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "لاعبو بيراميدز لديهم طموح كبير في تحقيق إنجاز ضخم هذا الموسم ويعلم كل لاعب مدى المسئولية عليه، وهدفنا تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال".

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وأضاف "علينا اللعب بحذر شديد أمام أورلاندو، وعدم الاندفاع بقوة في ظل الرغبة في تحقيق الفوز، لأن المنافس فريق مميز ويمتلك السرعات، والتعادل في جنوب إفريقيا لا يعني شيئا حتى الآن".

وتابع "أتمنى أن نسجل ونتأهل دون وصول المباراة لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل للنهائي، ولكن في كل الأحوال نحن جاهزون لأي سيناريو".

وأتم "الأهلي أم صنداونز؟ تركيزنا منصب الآن على الوصول للنهائي أولا، أتمنى النجاح في مهمتنا ثم التتويج باللقب الذي كنت قريبا منها في وقت سابق مع الزمالك لكن لم يحالفنا التوفيق".

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة غدا الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من بيراميدز ضد أورلاندو، أمام الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز.

أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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