تقارير: الوداد ينفصل عن موكوينا.. والإعلان خلال ساعات

ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد توصل لاتفاق مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا على إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وأفاد التقرير بأن علاقة رولاني موكوينا بنادي الوداد انتهت بعد العودة من مباراة أولمبيك آسفي بالتعادل الذي كان السادس على التوالي للفريق.

وأكد التقرير أن هشام أيت منا رئيس النادي وموكوينا اتفقا على انهاء الارتباط وديا وأن المدرب سيتقاضي راتب شهرين كشرط جزائي.

فيما أفاد موقع البطولة المغربي أن نادي الوداد سيعلن رسميا إقالة موكوينا خلال ساعات.

وأشار التقرير إلى أن النادي المغربي يدرس في هذه الأثناء صيغة الانفصال بين الطرفين.

ويعاني الوداد من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة مما أغضب جماهير النادي تجاه الأداء تحت قيادة موكوينا.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وأشار تقرير موقع سبورت 7 المغربي إلى أن الوداد في مفاوضات مع ثلاثة مدربين آخرين لخلافة موكوينا في كأس العالم للأندية.

ولم يذكر التقرير المغربي أسماء المدربين المرشحين لخلافة موكوينا في الوداد.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد كشفت الثلاثاء عن مفاوضات متقدمة بين الوداد والبرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفريق.

وأضاف التقرير أن هشام أيت منا رئيس نادي الوداد سيسافر قريبا لفرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.