بعد عودته من غياب دام 7 أشهر.. إصابة جديدة لجناح مانشستر سيتي

تعرض أوسكار بوب جناح مانشستر سيتي لانتكاسة جديدة هذا الموسم، رغم عودته من إصابة طويلة مؤخرا.

وعاد بوب مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 7 أشهر، وشارك في مباراتين كبديل لدقائق قليلة.

وقال ستال سولباكن مدرب منتخب النرويج في تصريحات لإذاعة NRK إن أوسكار بوب تعرض لإصابة طفيفة.

وأضاف "لقد تعرض لإصابة طفيفة أخرى، لكنها ليست خطيرة".

فيما كشفت جريدة ديلي ميل أن أوسكار بوب تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

ويأمل الفريق الطبي لمانشستر سيتي في عودة اللاعب النرويجي قبل نهاية الموسم.

وشارك بوب لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة في الدقائق الـ5 الأخيرة من مباراة ليستر سيتي مطلع الشهر الجاري.

كما شارك في الدقائق الـ8 الأخيرة من مباراة كريستال بالاس.

بينما خرج من قائمة سيتي في مباريات مانشستر يونايتد وإيفرتون وأستون فيلا.

وغاب بوب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

فقد لعب مباراة الدرع الخيرية في بداية الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة.

وخضع اللاعب النرويجي لعملية جراحية لعلاج كسر في الشظية.

وكان من المتوقع أن يغيب بوب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

لكنه تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه.