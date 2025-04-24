بيلد: توتنام مهتم بالتعاقد مع مدرب دورتموند
الخميس، 24 أبريل 2025 - 16:08
كتب : FilGoal
أفادت صحيفة بيلد أن بوروسيا دورتموند تلقى استفسارًا من توتنام بشأن المدرب نيكو كوفاتش.
وأضاف التقرير أن توتنام ليس الفريق الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد معه في الدوري الإنجليزي.
ولفت التقرير إلى أن اهتمام توتنام بالتفاوض مع كوفاتش يأتي وسط تعرض المدرب الحالي أنجي بوستيكوجلو لضغوط متزايدة بسبب ضعف أداء توتنام.
ويميل دورتموند إلى الحفاظ على كوفاتش للموسم المقبل، بغض النظر عن تأهلهم لدوري أبطال أوروبا من عدمه.
كما أن مشاركة دورتموند في كأس العالم للأندية الصيف المقبل، سيصعّب رحيل كوفاتش من النادي الألماني.
بعد بداية بطيئة، لم يُهزم دورتموند في المباريات الـ4 الأخيرة بالدوري الألماني.
وقدّم أداءً إيجابيًا للغاية ضد برشلونة في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه ودع المسابقة.
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