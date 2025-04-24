نجم مانشستر سيتي يسهب في الإشادة بعمر مرموش

أسهب البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي في الإشادة بزميله المصري عمر مرموش.

وانضم مرموش إلى سيتي في منتصف الموسم قادما من آينتراخت فرانكفورت وسرعان ما تألق مع الفريق السماوي.

وقال سيلفا في تصريحات لقناة ITV: "أنا معجب جدا بعمر مرموش، خاصة بالمجهود الذي يبذله والطريقة يقاتل بها من أجل الفريق".

وأضاف "مرموش لم يأتِ إلى هنا ليُظهر مدى جودته فقط، عندما ترى طريقة عمله تشعر بالإعجاب حقا، وهذا ما نريده في فريقنا".

وأتم البرتغالي حديثه عن زميله المصري بقوله "نحن سعداء جدا بعمر مرموش".

مرموش صنع هدفا لبرناردو سليفا في فوز سيتي على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

فقد مرر مهاجم فولفسبورج السابق كرة الهدف الأول لزميله برناردو سيلفا لكن تدخل المدافع مع الكرة جعلها لا تحتسب له كتمريرة حاسمة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 16 مباراة، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.