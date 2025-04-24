لاعب صنداونز: ليس لدينا أي خوف أو رعب من حضور جماهير الأهلي

الخميس، 24 أبريل 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - صنداونز

يثق ماليبونجوي خوزا لاعب صنداونز في قدرات فريقه بالتعامل مع الحضور الجماهيري من الأهلي قبل المواجهة المرتقبة.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وقال ماليبونجوي خوزا لاعب صنداونز في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا خوف أو رعب من الحضور الجماهيري".

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وتابع "نعلم أنه سيحضر آلاف الجماهير من الأهلي، ونحن معتادون على ذلك الأمر ولست قلقا من ذلك على الإطلاق".

واختتم خوزا تصريحاته "نعلم قيمة المباراة ونتمنى أن نظهر بشكل جيد أمام الأهلي".

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 نسخ وتوج بأربعة منهم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين ويسعى ليكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات على التوالي.

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