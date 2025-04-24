"أعظم لاعب في تاريخ النادي".. ليستر سيتي يعلن رحيل فاردي بنهاية الموسم

أعلن نادي ليستر سيتي في بيان رسمي مغادرة جيمي فاردي مهاجم وقائد الفريق بنهاية الموسم الجاري.

جايمي فاردي النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

ووصف ليستر سيتي، جيمي فاردي في البيان بأنه "أعظم لاعب في تاريخ النادي".

وكان فاردي -38 عاما- قد انضم إلى ليستر سيتي عام 2012 قادما من فيتوود تاون.

وبات فاردي الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي برصيد 143 هدفا، ويعتبر رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري مع فريق واحد خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو وتيري هنري.

وبشكل عام سجل فاردي 198 هدفا في 498 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

وساهم فاردي في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في المرة الوحيدة بتاريخه بموسم 2015- 2016 وسجل حينها 24 هدفا.

كما توج مع ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.

وقال فاردي عبر موقع ليستر الرسمي: "أشعر بالأسى بسبب الوصول لذلك اليوم، لكن كنت أعلم أنه سيأتي في النهاية".

وتابع "قضيت 13 عاما لا تُصدق في النادي وحققت خلالها الكثير من النجاحات، ومعظم أوقاتي كانت رائعة".

واختتم فاردي تصريحاته "حان الوقت أخيرا للرحيل وأنا حزين جدا لذلك، لكن أعتقد أن التوقيت مناسب، وسيظل لنادي ليستر دائما مكانة عظيمة في قلبي".