مؤتمر كاردوزو: مواجهة الأهلي بالترجي أصبحت من الماضي.. واستفدنا من الوصول المبكر

الخميس، 24 أبريل 2025 - 13:53

كتب : حسام نور الدين

ميجيل كاردوزو

يؤمن ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز بحظوظ فريقه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وقال ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز في المؤتمر الصحفي: "نصف نهائي دوري الأبطال مهم وهناك احترام متبادل بين الفريقين، ونستعد جيدا وكل فريق يعرف الآخر ويستعد له".

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وتابع "هناك فارق بين مواجهتي للأهلي مع الترجي بنهائي الموسم الماضي والمواجهة الحالية، وذلك بسبب تواجد لاعبين جدد وصفقات جديدة حتى بالرغم من استمرار مارسيل كولر".

وشدد "مواجهة الترجي في نهائي النسخة السابقة أصبحت من الماضي، شاهدنا الأهلي يؤدي بشكل مختلف في بريتوريا وسنرى ما سيحدث غدا، وهدفي كتابة التاريخ مع صنداونز".

وكشف كاردوزو "الحضور الجماهيري غدا سيكون ممتعا، وشاهدت ذلك الأمر في تونس والمغرب وعشت التجربة في العام الماضي، وجود الجماهير إيجابي ويمنحنا الدافع ولا نشعر بالخوف منه".

وأضاف "الأمر أشبه بعملكم كصحفيين، عندما يبدأ أحد كتابة مقال يصب تركيزه على ذلك ويفصل نفسه عن أي أجواء أخرى، لاعب الكرة كذلك يعيش نفس الأجواء ولن يتأثر بعناصر خارجية أو جماهير".

وواصل مدرب صنداونز "قصدت الوصول إلى القاهرة مبكرا من أجل التعود على الأجواء، والآن أشعر أن غرفتي في الفندق كأنها غرفتي بالفعل، وتعودت على الطقس وكذلك اللاعبين واستفدنا بشدة من تلك الخطوة".

واختتم ميجيل كاردوزو تصريحاته "الخسارة العام الماضي من فريق مثل الأهلي لا تعتبر خسارة، ولكل مباراة ظروفها والاستمرار في المنافسة يعني نجاحنا".

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 نسخ وتوج بأربعة منهم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين ويسعى ليكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات على التوالي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي صنداونز
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