مؤتمر الشناوي: الجميع يعلم من هو الأهلي.. ونسعى لإنجاز غير مسبوق

يؤمن محمد الشناوي بحظوظ الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم صعوبة مواجهة صنداونز في نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الإياب ضد صنداونز صعبة جدا في ظل طموحات كل فريق للفوز والتأهل للنهائي، ونعلم قوة صنداونز وصفوفهم المنظمة".

وتابع "لاعبو الأهلي مستعدون بشكل جيد وفي حالة تركيز كبيرة لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وشدد الشناوي "الجميع يعلم من هو الأهلي، ونلعب وسط جمهورنا بهدف واحد وهو الفوز، ولدينا ثقة في أنفسنا لأننا أبطال إفريقيا".

واختتم محمد الشناوي تصريحاته "نسعى لإسعاد الجماهير وتحقيق التأهل السادس على التوالي لنهائي دوري الأبطال وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق".

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 نسخ وتوج بأربعة منهم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين ويسعى ليكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات على التوالي.