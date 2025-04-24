إيدي هاو يباشر عمله بعد تعافيه من الالتهاب الرئوي

الخميس، 24 أبريل 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

إيدي هاو - مدرب نيوكاسل

عاد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد لممارسة عمله بعد تعافيه من المرض الذي أبعده لفترة عن النادي.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن عودة المدرب إيدي هاو إلى ممارسة مهامه في مركز التدريب".

وكان هاو قد دخل المستشفى مؤخرا بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وعاد الآن لمباشرة عمله بعد فترة العلاج.

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سيعود إيدي هاو لقيادة نيوكاسل يونايتد عندما يستضيف إبسويتش تاون يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وتولى جاسون تينديل المدرب المساعد المهمة في غياب هاو خلال 3 مباريات، فاز بمباراتين وخسر واحدة.

وقاد هاو نيوكاسل لحصد أول لقب له منذ 70 عاما، وهو لقب كأس رابطة المحترفين على حساب ليفربول، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة مرة.

إيدي هاو نيوكاسل يونايتد
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