كأس إفريقيا تحت 20 عاما - مدرب زامبيا: أرشح منتخب بلادي ليكون بطلا للمسابقة

الخميس، 24 أبريل 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

بويد مولواندا - منتخب زامبيا تحت 20 عاما

رشح بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم تحت 20 عاما التي تستضيفها مصر.

ويخوض منتخب زامبيا منافسات أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل بعد اعتذار كوت ديفوار عن استقبال البطولة.

وقال مدرب زامبيا عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: "المجموعة متوازنة، والأهم هو مستوى الفريق في هذه البطولة.. وبالنسبة لباقي المجموعات فهي تضم منتخبات جيدة والكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه في هذه النسخة".

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وأضاف "فقط أرشح منتخب زامبيا ليكون بطلا للمسابقة.. وكلي ثقة في لاعبينا لتحقيق هذا الهدف المنشود من مشاركتنا في هذه النسخة للبطولة الإفريقية".

وأتم "خطوة إيجابية بمنح مصر حق استضافة البطولة، خاصةً بعد استضافتها النسخة الماضية، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الخبرة وتطوير البنى التحتية والمنشآت الرياضية".

ويلعب منتخب زامبيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات مصر وسيراليون وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

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