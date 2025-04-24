حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي

تعثر الوداد مجددا في الدوري المغربي بعدما تعادل للمباراة الخامسة على التوالي بالمسابقة.

وتعادل الوداد خارج ملعبه أمام أولمبيك آسفي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المغربي وقبل 3 جولات من الختام.

ويبتعد حلم الوداد بالعودة لدوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الجيش الملكي انتصاره الرابع على التوالي.

وأصبح رصيد الوداد 45 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الجيش المكي صاحب المركز الثاني.

ويفصل الجيش الملكي 4 نقاط من الثلاث جولات المقبلة لحسم التأهل بشكل رسمي لدوري الأبطال.

وحالت حقق ذلك سيغيب الوداد عن دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وبات الوداد مهددا بالغياب عن الكونفدرالية بعد تواجد الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة في المركزين الرابع والخامس بـ 44 نقطة.

وكان نهضة بركان قد حسم لقب الدوري ويتواجد على القمة منفردا بـ 60 نقطة.

واقترب نهضة بركان من الصعود لنهائي الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على شباب قسنطينة ذهابا بأربعة أهداف دون مقابل.