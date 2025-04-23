رومانو: فلامنجو يقدم عرضا لضم جورجينو.. وحقيقة مفاوضات نيوم

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

احتفالات بهدف جورجينو القاتل لـ أرسنال أمام أستون فيلا

تقدم نادي فلامنجو البرازيلي بعرض لضم جورجينو لاعب وسط أرسنال.

وينتهي تعاقد جورجينو مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وكشف فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن تقدم فلامنجو بعرض رسمي لضم جورجينو في صفقة انتقال حر.

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وأشار رومانو إلى أن فلامنجو ينتظر رد اللاعب الذي لم يحسم موقفه حتى الآن.

ونفى رومانو وجود مفاوضات بين نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي مع اللاعب لضمه في الصيف.

ويشارك فريق فلامنجو في منافسات كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين.

وانضم جورجينو من تشيلسي إلى أرسنال في يناير 2023.

وخاض جورجينو 26 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وحيد بدوري أبطال أوروبا.

وسبق لجورجينو اللعب لأندية فيرونا ونابولي وتشيلسي وأخيرا أرسنال.

أرسنال فلامنجو جورجينو
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