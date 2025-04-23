تشكيل أرسنال - 4 تغييرات ضد كريستال بالاس.. وساكا على الدكة

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي أرسنال مع كريستال بالاس بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واجرىة أرتيتا 4 تغييرات على تشكيل ارسناتل الذي خاض المباراة الماضية ضد إبسويتش تاون.

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و دخل مايلز لويس-سكيلي وجوريان تيمبر بديلين لبن وايت وأولكسندر زينتشينكو.

وكذلك حل توماس بارتي بدلا من ميكيل ميرينو، ورحيم سترلينج بدلا من بوكاية ساكا المتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس كالتالي:

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: جوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيفيور - لويز مايلز سكيلي.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - توماس بارتي.

الهجوم: رحيم سترلينج - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق أقل 13 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي
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