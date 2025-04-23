فيفا يضيف الزمالك ووادي دجلة في الأندية الممنوعة من القيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديث الأندية الممنوعة من القيد على مستوى العالم.

وشهدت القائمة الجديدة إضافة ناديي الزمالك ووادي دجلة من مصر ومنعهم من القيد لحين تسوية القضية الخاصة بكل منهما.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الزمالك قد حصل على حكم ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وتشمل القائمة 7 أندية مصرية فبجانب الزمالك ووادي دجلة يتواجد كل من بيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

وتم إضافة اليوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري ناديي الزمالك ووادي دجلة لحين تسوية القضية المرفوعة عليهما.

ويعتبر الإسماعيلي أكثر الأندية المصرية التي شهدت رفع قضايا بشأن المستحقات بعدد 3 قضايا مختلفة.

ويلي الإسماعيلي نادي إيسترن كومباني بقضيتين مقابل قضية واحدة لكل من الزمالك وبيراميدز وفاركو ووادي دجلة وأسوان.

وشهدت قائمة فيفا المحدثة بإيقاف كل من فاركو وإيسترن كومباني ثلاث فترات عن القيد في ديسمبر من العام الماضي.