جراديشار: التفاصيل الصغيرة ستحسم مواجهة صنداونز.. وانتظرت اللعب في استاد القاهرة بالسعة الكاملة

يؤمن نيتس جراديشار لاعب فريق الأهلي أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم مواجهة صنداونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

ويرى جراديشار أن المواجهة ستكون حدثا كبيرا بالنسبة له لانتظاره منذ فترة اللعب على استاد القاهرة بالسعة الكاملة.

وقال نيتس جراديشار عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "المباراة أمام صنداونز ستكون صعبة جدا، التفاصيل الصغيرة ستحسم من سيفوز باللقاء، لذلك سنستعد جيدا ونبذل قصارى جهدنا".

وتابع "كنت انتظر لحظة اللعب في استاد القاهرة بالسعة الكاملة منذ انضمامي إلى النادي، سيكون حدثا كبيرا بالنسبة لي، لكنني سأقدم أفضل ما لدي".

واختتم جراديشار تصريحاته "أثق في دعم الجماهير، وسأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز والتأهل".

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.