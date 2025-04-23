ديلي ميل: بورنموث يستهدف ضم ثلاثي ليفربول

ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي بورنموث يستهدف ضم 3 لاعبين من ليفربول الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن بورنموث يرغب في ضم كاويمين كيليهير وهارفي إليوت وبن دوك.

كيليهير هو أكبر المرشحين للرحيل عن ليفربول الصيف المقبل، فالفريق ضم الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا.

أما إليوت فهو يجد نفسه حبيسا لمقاعد البدلاء في ظل تألق محمد صلاح.

بينما يلعب دوك هذا الموسم مع فريق ميدلسبروه على سبيل الإعارة.

ولم يربط التقرير بين رغبة بورنموث في ضم أحد لاعبي ليفربول برغبة الأخير في ضم المجري ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث الصيف المقبل.

ولن يجد ليفربول المنافسة سهلة على ضم اللاعب، إذ يتنافس ضد مانشستر سيتي وريال مدريد على ضم اللاعب.