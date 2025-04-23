استبعاد أي شبهة جنائية في حادث وفاة بوبيندزا

استبعدت الشرطة الصينية وجود أي شبهة جنائية في حادث وفاة أرون بوبيندزا مهاجم منتخب الجابون.

وتوفي بوبيندزا في الصين الأسبوع الماضي حيث يتواجد هناك مع فريقه تشجانيج الصيني حين سقط من شرفة منزله في الدور الـ11.

وأفادت الشرطة الصينية في بيان نقلته وسائل الإعلام الصينية جاء على النحو التالي:

في حوالي الساعة 1:14 ظهرًا من يوم 16 أبريل 2025، تلقينا اتصالا من الجمهور يفيد بسقوط شخص من مبنى سكني تابع لنا.

وصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، ونُقل الضحية إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الطارئة. لاحقًا، أُعلنت وفاته في المستشفى بعد فشل العلاج.

تم تأكيد هوية الضحية وهو أرون بوبيندزا، 28 عامًا، مواطن من الجابون ولاعب أجنبي في نادي تشجيانج.

وبعد التحقيق الميداني، المدعوم بتحليل كاميرات المراقبة وأدلة أخرى، أثبت المحققون أن بوبيندزا سقط من شرفة شقته. ولم يُعثر على أي علامات عنف أو تدخل خارجي. وبالتالي، تم استبعاد أي شبهة جنائية في الحادث.

المهاجم الجابوني الذي وقع للزمالك في الصيف الماضي قبل أن يفشل انتقاله للأبيض، توفي في الصين بعدما سقط من عقار سكني من الدور الـ11.

وتغيب أرون بوبيندزا عن مران فريقه الذي حاول البحث عنه وبعد الوصول إلى أحد أصدقائه أبلغهم بخبر وفاته.

وأوضحت التقارير وقتها أن هناك تضارب حول سبب سقوط أرون بوبيندزا من شرفة منزله لدى المحققين في الحادث.

سواء كان السبب هو الانتحار أو أن أحد الأشخاص ألقى به، وكذلك أشار الموقع إلى أن شقيق اللاعب كان يتواجد معه قبل الوفاة وكان على خلاف معه.

وانتقل أرون بوبيندزا إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

ورحل بوبيندزا عن رابيد بوخارست بسبب بعض المشاكل الانضباطية الخاصة به لينضم للنادي الصيني.