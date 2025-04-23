سكاي: راشفورد قد يعود إلى يونايتد الموسم المقبل

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع أستون فيلا ضد ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه من غير المستبعد عودة ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

في فترة الانتقالات الشتوية انتقل اللاعب للفيلانز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء.

وأوضح التقرير أن راشفورد لا يستبعد أي خيارات بشأن مستقبله في الوقت الحالي.

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بما في ذلك البقاء في مانشستر يونايتد، حسب التقرير.

ويكتنف الغموض مستقبل ماركوس راشفورد مع أستون فيلا الذي يلعب له معارا من مانشستر يونايتد.

قبل أيام، نقلت شبكة سكاي سبورتس تصريحات أوناي إيمري مدرب فيلا التي قال فيها: "استمرار راشفورد معنا؟ الأمر يعتمد على الظروف الحالية وما يحدث في الأسابيع المقبلة".

وأضاف التقرير أن إدارة أستون فيلا لم تقرر بعدُ خطوة تفعيل خيار الشراء بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن المهاجم الإنجليزي لم يفقد الأمل في الانضمام إلى برشلونة.

بعد فترة من التجميد بسبب خلافات مع المدرب روبن أموريم، انتقل راشفورد إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وشارك راشفورد في 17 مباراة فيلا منذ انتقاله، وسجل 4 أهداف وصنع 6 بعدما استعاد قليلا من مستواه المعهود.

مانشستر يونايتد أستون فيلا ماركوس راشفورد
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